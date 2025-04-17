Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın filesine taze kan

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısından yetişen 18 yaşındaki smaçör Azra Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın filesine taze kan
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısından yetişen 18 yaşındaki smaçör Azra Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "O artık A takımımızın bir parçası. 18 yaşına bastığı anda hayatının en özel imzalarından ilkini attı. Azra Kaya, A takımımıza yükselerek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu imza sadece bir kağıda atılan imza değil, hayallerin, emeğin ve inancın karşılığı. Yolu açık, başarılarla dolu olsun" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Aydın temsilcisi Angela Leyva ve Hilary Johnson'dan sonra Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy ve Zeynep Sude Demirel ile yollarını ayırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Aydın'da hamile kedi sığındığı veteriner kliniğinde doğum yaptı
        Aydın'da hamile kedi sığındığı veteriner kliniğinde doğum yaptı
        Nazilli'de Erkan Ulaş yası
        Nazilli'de Erkan Ulaş yası
        33 bin lirasını gasbettikleri kişiyi benzin döküp yakmak istediler; 2 tutuk...
        33 bin lirasını gasbettikleri kişiyi benzin döküp yakmak istediler; 2 tutuk...
        Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuk...
        Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuk...
        Aydın'da belediyenin maaşları eksik yatırmasına tepki
        Aydın'da belediyenin maaşları eksik yatırmasına tepki
        Kuşadasısporlu stoper Batuhan Özduran, Süper Lig ekibinin radarında
        Kuşadasısporlu stoper Batuhan Özduran, Süper Lig ekibinin radarında