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        Nazillispor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 6-1 yenilip bitime 3 maç kala resmen küme düşen Nazillispor yarın evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:19
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        Nazillispor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 6-1 yenilip bitime 3 maç kala resmen küme düşen Nazillispor yarın evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeni sezonda 3'üncü Lig'de boy gösterecek Nazillispor 13 puanla 17'nci sırada yer alırken, düşme korkusu yaşayan Mersin ekibi ise 27 puanla 14'üncü basamakta bulunuyor.

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