Devrilen traktördeki Aylin hayatını kaybetti
AYDIN'ınBozdoğan ilçesinde devrilen traktördeki Aylin Sönmez (19) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AYDIN'ınBozdoğan ilçesinde devrilen traktördeki Aylin Sönmez (19) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi kırsal Tütüncüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.S.'nin (53) kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Aylin Sönmez, F.Ö. (20) ve sürücü O.S.'nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Aylin Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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