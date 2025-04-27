Kuşadasıspor 4 yıl sonra amatörde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son maçında deplasmanda 23Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, 4 yıl sonra Bölgelsel Amatör Lig'e döndü. En son 2021'de amatör statüde mücadele eden siyah-beyazlılar, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Play-Off oynadığı 3'üncü Lig'e veda etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.