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        Efeler 09'da ligde kalma sevinci

        3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Aydın ekibi Efeler 09 SFK'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:10
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        Efeler 09'da ligde kalma sevinci
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        3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Aydın ekibi Efeler 09 SFK'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor. Antrenman yapacak sahası ve kalacak yeri olmayan, kalıcı tesislerinden mahrum olan Efeler 09 SFK yaşadığı tüm zorluklara rağmen topladığı 31 puanla ligi 12'nci sırada bitirerek ligde kalmayı başardı. Son hafta 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek kurtuluşunu ilan eden Efeler'de sezon başında maçlarını Didim'de oynama kararı alan Başkan Mahmut Gözüaçık ve yönetim kurulu tüm zorluklara rağmen takımı ligde tutmayı başardı. Maçlarını Didim'de oynayan, antrenmanlarını İzmir Selçuk'ta Altınordu'nun tesislerinde yapıp Selçuk'ta konaklayan takım seyyah olduğu sezonda mutlu sona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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