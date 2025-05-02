Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı

        SULTANLARLigi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig temsilcisi Karşıyaka'dan libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SULTANLARLigi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig temsilcisi Karşıyaka'dan libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı takım, geçen sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla isminden söz ettiren İlarya ile sözleşme imzaladı. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine İlayda Zararsız, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Törene kulüp başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin İlarya Zararsız. Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalar
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İlarya Zararsız'ı tran...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İlarya Zararsız'ı tran...
        Aydın merkezli 4 ilde, 'kripto para borsası dolandırıcılığı' operasyonu: 9...
        Aydın merkezli 4 ilde, 'kripto para borsası dolandırıcılığı' operasyonu: 9...
        Aydın merkezli "kripto para borsası dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüphel...
        Aydın merkezli "kripto para borsası dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüphel...
        Nazillispor'un veda maçında konuğu Belediye Derincespor
        Nazillispor'un veda maçında konuğu Belediye Derincespor
        Aydın'da çamura saplanan hasta taşıyan ambulansı jandarma kurtardı
        Aydın'da çamura saplanan hasta taşıyan ambulansı jandarma kurtardı
        Didim'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
        Didim'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı