Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı

Törene kulüp başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin İlarya Zararsız. Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara" ifadelerine yer verildi.

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