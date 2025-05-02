Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı
SULTANLARLigi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig temsilcisi Karşıyaka'dan libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosuna kattı.
SULTANLARLigi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig temsilcisi Karşıyaka'dan libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı takım, geçen sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla isminden söz ettiren İlarya ile sözleşme imzaladı. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine İlayda Zararsız, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Törene kulüp başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin İlarya Zararsız. Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara" ifadelerine yer verildi.
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