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        Aydın'da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:40
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        Aydın'da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilen ve 1 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 30 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Yusuf E. (21) mutfakta ocağı yakmaya çalışırken, doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binada korku ve paniğe neden olan patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve doğalgaz ile ilgili görevliler sevk edildi. Yusuf E.’nin patlama sırasında ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Görevliler ise doğalgazı keserek yangının yayılmasını önledi.

        Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin mutfak kısmının kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili incele başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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