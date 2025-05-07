Aydın merkezli 'kripto para borsası' dolandırıcılığında 2 tutuklama

AYDINmerkezli 'kripto para borsası' dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama' soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük'te şüphelilerin adreslerine 2 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları tespit edildi.

11 MİLYAR 180 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğunun tespit edildiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden H.K. ve O.C.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.