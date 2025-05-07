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        Kız arkadaşının annesini bilezikleri için öldüren sanık: Adli Tıp raporunu kabul etmiyorum

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından karnından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Semra Kocaman'ı (59) kolundaki altın bilezikleri zorla almak için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt'un (35) yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:45
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        Kız arkadaşının annesini bilezikleri için öldüren sanık: Adli Tıp raporunu kabul etmiyorum
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından karnından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Semra Kocaman'ı (59) kolundaki altın bilezikleri zorla almak için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt'un (35) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Adli Tıp’tan gelen raporda şüphelinin akli dengesinin yerinde olduğu belirtilirken, Bozkurt ise "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmiyorum. Kendimi savunabilmek için sizlerden süre talep ediyorum" dedi. Hakim, Bozkurt'un talebini kabul edip, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki Semra Kocaman'a ait evden, 1 Şubat 2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında bir kişinin bağırarak yardım istediğini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kocaman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Kocaman'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Polis, şüpheli olarak Kocaman'ın eşi M.K., kızı F.K. ve kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt'u gözaltına aldı.

        BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Alınan ifade ve araştırmada, Kocaman'ın eşi ve kızının olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra eve geldikleri belirlendi. Şüphelilerden Nuri Bozkurt ise ifadesinde suçunu itiraf etti. Bozkurt, Kocaman'ın kolundaki altın bilezikleri almaya çalıştığını, direnince de öldürdüğünü söyledi. Bozkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Semra Kocaman’ın eşi M.K. ile kızı F.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

        Soruşturmanın ardından Nuri Bozkurt hakkında 'kasten öldürme, ‘silahla yağma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘suçun delillerini gizlemek amacıyla öldürme' suçlarından dava açıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Semra Kocaman'ın kolundaki bilezikleri almaya çalıştığını, direnince de karnından bıçak darbeleriyle öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Nuri Bozkurt için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen 'akli dengesinin yerinde olup, olmadığını' belirtir raporun mahkemeye ulaştığı bildirildi. Raporda, sanık Bozkurt'un akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiği okundu.

        Sanık Nuri Bozkurt, mahkemedeki savunmasında, olay anında cinnet getirdiğini belirtip, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu da kabul etmiyorum. Kendimi savunabilmek için sizlerden süre talep ediyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Bozkurt'un savunması için süre talebini kabul edip, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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