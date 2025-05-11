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        Kanala uçan otomobilin sürücüsü 13 günlük yaşam savaşını yitirdi

        AYDIN'ın Didim ilçesinde otomobilinin sulama kanalına uçtuğu kazada yaralanan Yeter Urgancı (53), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:20
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        Kanala uçan otomobilin sürücüsü 13 günlük yaşam savaşını yitirdi
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        AYDIN’ın Didim ilçesinde otomobilinin sulama kanalına uçtuğu kazada yaralanan Yeter Urgancı (53), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 28 Nisan’da Hisar Mahallesi Sağ-Tur mevkisinde meydana geldi. Yeter Urgancı’nın kontrolünü yitirdiği 09 LK 946 plakalı otomobil, bölgedeki atık su tahliye kanalına uçtu. Otomobilinde sıkışan Urgancı, ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Urgancı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren Yeter Urgancı, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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