Kanala uçan otomobilin sürücüsü 13 günlük yaşam savaşını yitirdi

Kaza, 28 Nisan’da Hisar Mahallesi Sağ-Tur mevkisinde meydana geldi. Yeter Urgancı’nın kontrolünü yitirdiği 09 LK 946 plakalı otomobil, bölgedeki atık su tahliye kanalına uçtu. Otomobilinde sıkışan Urgancı, ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Urgancı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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