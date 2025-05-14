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        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında

        AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:25
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        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
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        AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K. 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.'nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı. Soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü. Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., dün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi. Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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