Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şerit ihlali yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şerit ihlali yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.50 sıralarında Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. E.K (35) yönetimindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçince Kemal İnceoğlu (18) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen İnceoğlu, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yağır yaralı olan İnceoğlu’nu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnceoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Şüpheli itfaiyecinin, dehşetin yaşandığı eve, gelip, gittiği zamana ait gör...
        Şüpheli itfaiyecinin, dehşetin yaşandığı eve, gelip, gittiği zamana ait gör...
        Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
        Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
        Oğlunu tornavidayla öldürmekten yargılanan babaya 'ceza verilmesine yer olm...
        Oğlunu tornavidayla öldürmekten yargılanan babaya 'ceza verilmesine yer olm...
        Körüklü çizme ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Körüklü çizme ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Aydın'da uyuşturucuya 15 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucuya 15 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı