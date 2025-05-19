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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:16
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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, Galatasaray’ın Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi coşkuyla kutlandı.

        Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler de Galatasaray’ın zaferini Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Kuşadası’nda sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, ilçe merkezinde araç konvoyları düzenledi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nı dolduran sarı-kırmızılıların şampiyonluk sevinci gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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