Polis ekibinden Eymen'e doğum günü sürprizi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile motosikletli Yunus Timleri, ilerleyen günlerde kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Eymen Tekeoğlu'nun doğum gününü kutlamak için kırsal Arslanlı Mahallesi'nde bulunan evine ekip otoları ve siren eşliğinde gitti. Eymen, polisleri ellerinde pastayla görünce şaşkınlık yaşadı. Pastanın mumlarını üfleyen Eymen’e polis ekibi, çeşitli hediyeler vererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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