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        Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne park ettiği otomobilde polislerin uzun uğraşlarıyla uyandırılan sürücü Anıl Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:20
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        Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne park ettiği otomobilde polislerin uzun uğraşlarıyla uyandırılan sürücü Anıl Y.'nin (25) üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Anıl Y., gözaltına alındı.

        Olay, Denizli Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında 09 ANA 282 plakalı otomobiliyle gelen Anıl Y., aracını oto yıkama bölümüne park etti. İstasyon çalışanları, uzun süre hareket etmeyince şüphelenip, otomobile yaklaştı. İçinde birinin uyuduğunu gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü uzun uğraşlarla uyandırdı. Anıl Y.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Anıl Y. gözaltına alınırken, otomobil ise inceleme için otoparka çekildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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