Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Fizik ve matematik aşığı Rengin, Teksas'a altın madalya için gidiyor

        FERDİ UZUN - ABD'de düzenlenecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu'nda Türkiye'yi temsil edecek Aydın Lisesi öğrencisi Rengin Yaralı, Teksas'tan altın madalyayla dönüp başarılarını taçlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fizik ve matematik aşığı Rengin, Teksas'a altın madalya için gidiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FERDİ UZUN - ABD'de düzenlenecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu'nda Türkiye'yi temsil edecek Aydın Lisesi öğrencisi Rengin Yaralı, Teksas'tan altın madalyayla dönüp başarılarını taçlandırmak istiyor.

        Uluslararası akademik yarışmalarda başarılı sonuçlar alan Aydın Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rengin Yaralı, matematik ve fizik alanında kazandığı derecelerle adından söz ettiriyor.


        Fizik ve matematiğe olan ilgisi ortaokulun son döneminde başlayan Yaralı, ailesinin de yönlendirmesiyle bu alandaki yarışmalara katılmaya başladı.

        Yaralı, International Math Challenge'da altın, Southeast Asian Mathematical Olympiad ve Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı'nda da bronz madalya kazandı.

        Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı'nın ön eleme turunu geçmeyi başaran Yaralı, 21-26 Ocak'ta ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu'nda Türkiye adına yarışacak.

        Altın madalyayı hedefleyen Rengin Yaralı, Teksas'ta ülkesini gururlandırmak istiyor.

        Dünya genelinden seçkin öğrencilerin katıldığı bu organizasyon, alanında en prestijli uluslararası öğrenci olimpiyatları arasında yer alıyor.

        Müziğe de ilgi duyan Yaralı, boş zamanlarını piyano çalarak değerlendiriyor.

        - İleride akademisyen olarak kariyerine devam etmek istiyor


        Yaralı, AA muhabirine, matematik ve fen bilimlerini çok sevdiğini söyledi.

        Bu alanlarda daha çok soru çözerek ilerlediğine işaret eden Yaralı, "Soru çözmeyi daha çok seviyorum çünkü bir şekilde onu öğrendiğim bilgiyi yorumlayabilme yeteneği oluyor, o bilgiyi bir yerde kullanabiliyorum. Zor sorularla da uğraşmak biraz hoşuma gidiyor açıkçası." diye konuştu.

        Mücadeleden asla vazgeçmediğini dile getiren Yaralı, katıldığı ilk olimpiyatta 25 sorudan sadece 3'ünü işaretlediğini ancak bu durumun hiçbir zaman moralini bozmadığını, çalışmaya devam ettiğini belirtti.

        Çok çalışmaktansa önem sırasına odaklandığını aktaran Yaralı, şöyle devam etti:

        "Açıkçası lisede müfredat ile olimpiyatları birlikte götürmek zor oluyor. Bu konuda bir önem sırası koymaya çalıştım. Aslında en yakında bir olimpiyat varsa ilk olarak olimpiyata çalışıyorum. Derslerimi de elbette ihmal etmiyorum, burada düzenli çalışmak bence işin püf noktası. Diğer türlü zamanınız çok sıkıntıya girebilir. Teksas'taki olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı çok istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Umarım ABD'den güzel bir sonuçla dönerim ve ülkemi gururlandırırım."

        Yaralı, ileride akademisyen olarak kariyerine devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

        Baba Engin Yaralı da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, ona sürekli destek olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Karacasu'da miniklere sağlıklı gelecek eğitimi
        Karacasu'da miniklere sağlıklı gelecek eğitimi
        Kuşadası kıyılarında tarih gün yüzüne çıkıyor EKODOSD'tan acil önlem çağrıs...
        Kuşadası kıyılarında tarih gün yüzüne çıkıyor EKODOSD'tan acil önlem çağrıs...
        KUTO'da 'İş Yerinde Duygusal Zeka' ele alındı
        KUTO'da 'İş Yerinde Duygusal Zeka' ele alındı
        İncirliova'da trafik kazası: 2 yaralı
        İncirliova'da trafik kazası: 2 yaralı
        Aydın'da jeotermal boru hattında buhar sızıntısı yaşandı
        Aydın'da jeotermal boru hattında buhar sızıntısı yaşandı
        Ağaca çarpan motosikletli yaralandı, alkollü olduğu tespit edilince para ce...
        Ağaca çarpan motosikletli yaralandı, alkollü olduğu tespit edilince para ce...