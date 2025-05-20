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        Aydın'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Eymen Rehhal (10), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:55
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        Aydın'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
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        AYDIN’ın Köşk ilçesinde, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Eymen Rehhal (10), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen Suriye uyruklu Eymen Rahhal, dengesini kaybedip, kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eymen Rahhal’ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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