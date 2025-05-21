Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Eski il gençlik kolları başkanı, motosikletinin uçuruma yuvarlandığı kazada ağır yaralandı

        ESKİ AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir (34), kullandığı motosikletin 40 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski il gençlik kolları başkanı, motosikletinin uçuruma yuvarlandığı kazada ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESKİ AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir (34), kullandığı motosikletin 40 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu, ağır yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Eski AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in kontrolünü yitirdiği 09 FZ 971 plakalı motosiklet, 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi

        Benzer Haberler

        Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Aydın'da hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 577 bin TL
        Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 577 bin TL
        Kuşadası'na 2 gemiyle 8 bin 507 turist geldi
        Kuşadası'na 2 gemiyle 8 bin 507 turist geldi
        Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi
        Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı