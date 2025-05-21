Afetlerde görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı oldu… Kahraman köpek 'Bob' öldü

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki ‘Bob’ öldü. Bugüne kadar birçok afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için kahraman köpek lakabıyla anılan Bob’un eğitmeni Tevfik Gül, paylaştığı duygu yüklü mesajında, “Seni hiç unutmayacağım. Varlığınla güç buldum, gidişinle eksildim. Huzurla uyu güzel kalpli dostum" dedi.

AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan Belçika Molinois cinsi 'Bob', 24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ olan 6.8 ve 30 Ekim 2020’de Ege’de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Böbreklerinde sorun bulunan Bob, yaşlandığı gerekçesiyle bir süre önce emekliye ayrıldı.

EĞİTMENİNDEN DUYGU YÜKLÜ VEDA MESAJI

Bugüne kadar birçok doğal afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için Kuşadası’nda adı bir parka da verilen Bob, bugün öldü. Kahraman köpek lakabı verilen Bob’un eğitmeni Tevfik Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beni köpek eğitmeni yapan, üzerimde büyük emeği olan, birlikte sayısız gurur yaşadığım can dostum, yoldaşım Bob. Bu yolda beni hiç yarı yolda bırakmadın. Varlığınla güç buldum, gidişinle eksildim. Seni hiç unutmayacağım. Huzurla uyu güzel kalpli dostum" ifadelerini kullandı.