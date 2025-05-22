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        Polise direnip olay yerine çağırdığı arkadaşlarıyla hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken yakalanınca, telefonla olay yerine çağırdığı 3 arkadaşıyla birlikte polise hakaret eden alkollü sürücü Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:30
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        Polise direnip olay yerine çağırdığı arkadaşlarıyla hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken yakalanınca, telefonla olay yerine çağırdığı 3 arkadaşıyla birlikte polise hakaret eden alkollü sürücü Ahmet K. tutuklandı, arkadaşları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Olay dün akşam saatlerinde Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, Ahmet K. yönetimindeki 09 DB 243 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Ahmet K., ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, bir süre yaşanan takip sonucu Ahmet K.'nın otomobilini önünü keserek durdurdu. Bu sırada Ahmet K., cep telefonundan arkadaşlarını arayıp, olay yerine çağırdı.

        Ahmet K., yanına gelen arkadaşları M.C.T., Ö.S. ve Y.B. ile iddiaya göre, kendisini gözaltına almaya çalışan polislere direnip, mukavemet uygulayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 1.79 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet K. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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