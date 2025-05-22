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        Aydın'da 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hükümlü K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:40
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        Aydın'da 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hükümlü K.E., polis tarafından yakalandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hırsızlık suçundan 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan K.E.'nin şehirde olduğunu belirlendi. K.E., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. K.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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