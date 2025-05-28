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        Akrabalarının nişanına giden 4 yaşındaki Enes, kamyonet kasasından düşerek öldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, akrabalarının nişanına gidip bir kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken düşen Enes Çelebi (4), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:03
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        Akrabalarının nişanına giden 4 yaşındaki Enes, kamyonet kasasından düşerek öldü
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde, akrabalarının nişanına gidip bir kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken düşen Enes Çelebi (4), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokakta meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve amcasına ait olan 09 DL 053 plakalı kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen Enes Çelebi ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayrıca Enes Çelebi'nin cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi ve annesi Durdu Çelebi'nin tek çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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