Bayramda Kuşadası'na tatilci akını; araç kuyrukları dronla görüntülendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı. Tatilci akınına uğrayan ilçedeki kilometrelerce araç kuyruğu, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatil yapmak için araçlarıyla Kuşadası'na gelenler, kentin Selçuk girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. İlçeye dün saat 12.00’den sonra 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaparken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Tatilci akınına uğrayan ilçede, yerli ve yabancı turistler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi.

Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nda nüfusun 1,5 milyona çıkması bekleniyor.