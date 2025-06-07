Aydın'da rüşvet alan gassal tutuklandı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde görevli gassal Lokman Millet’in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli gassal hakkında 'Rüşvet' suçundan adli işlem başlatıldı.

AYDIN’ın Söke ilçesinde, cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen gassal Lokman Millet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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