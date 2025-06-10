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        Turistlerin taşındığı otobüsün önünü kesip, şoföre taşla saldırdılar; o anlar kamerada

        AYDIN'ın Didim ilçesinde Polonyalı turistlerin taşındığı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:45
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        Turistlerin taşındığı otobüsün önünü kesip, şoföre taşla saldırdılar; o anlar kamerada
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        AYDIN’ın Didim ilçesinde Polonyalı turistlerin taşındığı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58) trafikte tartıştığı kişilerce durdurulup, saldırıya uğradı. Taşla otobüsün camını kıran 4 şüpheli, şoförü de başından yaraladı. Saldırı anı ise otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 saldırgan yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağında meydana geldi. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, 2 otomobil tarafından kesildi. Otobüsün önünü kesip otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31), M.T. (27) aracın camlarını kırıp Kurtuluş. E.’yi taşla başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından şoför Kurtuluş E., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        SALDIRI KAMERADA; YAKALANDILAR

        Öte yandan saldırı anı ise otobüs şoförü Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri

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