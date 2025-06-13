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        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü

        AYDIN'ınİncirliova ilçesinde O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:05
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        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü
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        AYDIN'ınİncirliova ilçesinde O.K. (32), miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada dayısı Şenol Göktaş'ı (63) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Göktaş, kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı Göktaş'ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Şenol Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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