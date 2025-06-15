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        Aydın'da ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde ayağına ip dolanan yavru leylek ile elektrik tellerine çarpan yetişkin bir leylek kurtarılarak tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:10
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        Aydın'da ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde ayağına ip dolanan yavru leylek ile elektrik tellerine çarpan yetişkin bir leylek kurtarılarak tedaviye alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Doğaya atılan her ipin bir yavrunun hayatını tehlikeye atacağını bilmeliyiz" dedi.

        Söke ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi’nde, önceki gün elektrik direğindeki yavru leylek, ayağına takılan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu EKODOSD ile elektrik dağıtım şirketine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yavru leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yavru leyleği kurtardı. Her iki bacağı da dolanan plastik ipler nedeniyle dokusu zarar gören ve ayakta duramayan yavru leylek, kırsal Karacahayıt Mahallesi’nde elektrik tellerine çarparak yaralanan yetişkin bir leylekle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'nde leyleklerinin tedavi edileceği bildirildi.

        'YAVRU YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞ'

        Çevreye bilinçsizce atılan plastik atıkların, özellikle de saman balyalarını bağlamakta kullanılan siyah plastik iplerin leylekler için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde yine Avşar köyünde bir yavru leyleği ADM Elektrik Dağıtım şirketinin BOM aracıyla kurtarmıştık. Aynı şekilde Serçin köyünde de ip dolanması nedeniyle başka bir leylek kurtarıldı. Ancak bu son olayda, yavrunun her iki bacağı adeta özel olarak bağlanmış gibi iplerle sarılmıştı. Bu plastik ipler dokuyu tamamen kesmiş ve yavru yürüyemez hale gelmişti" dedi.

        'ATILAN HER İP LEYLEKLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR'

        Plastik iplerin hayvancılıkla uğraşanlar tarafından doğaya atılmaması gerektiğini vurgulayan Sürücü, "Eskiden saman balyaları telle bağlanırdı ancak ineklerin bu telleri yutması nedeniyle plastik ipler kullanılmaya başlandı. Fakat bu sefer de leyleklerde sorun başladı. Yuvaya getirilen ipler bacaklarına dolanıyor ve yaralanmalara, ölümlere neden oluyor. Doğaya atılan her ipin bir yavrunun hayatını tehlikeye atacağını bilmeliyiz" diye konuştu.

        Veteriner hekim tarafından muayene edilip tedavisine başlanan leyleklerin, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına salınacakları belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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