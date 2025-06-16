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        Aydın'da kaçak kazıya 8 gözaltı

        AYDIN'ınÇine ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:35
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        Aydın'da kaçak kazıya 8 gözaltı
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        AYDIN'ınÇine ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, suçüstü yakalandı.

        Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Belirlenen bölgeye, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H. A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34) , H.A. (47) , K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) suçüstü yakaladı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 1 el dedektörü, 1 ekskavatör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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