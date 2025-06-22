Aydın'da ağaca çarpan motosikletli öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 2041 sokakta meydana geldi. Yusuf Keskin yönetimindeki 09 AHN 903 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Keskin’in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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