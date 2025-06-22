Aydın'da orman yangını kontrol altında; 320 hektar alan zarar gördü

AYDIN'ınEfeler ilçesinde dün dün çıkan orman yangını, ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangında 320 hektar alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Alevlerle mücadele gün boyu sürdü. Bademli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilenler otobüslerle il merkezindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü 2 helikopter ile karadan ekipler çalışmasını sürdürdü. Orman yangınına müdahalede, ikinci günde de çalışmalar devam etti. Alevler, saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 320 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.