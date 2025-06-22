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        Çöp aracından düşen işçi, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

        AYDIN'ınÇine ilçesinde hareket eden çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralanan belediye temizlik işçisi Hasan Dok (46), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:57
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        Çöp aracından düşen işçi, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        AYDIN'ınÇine ilçesinde hareket eden çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralanan belediye temizlik işçisi Hasan Dok (46), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 11 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, Murat Yüksel’in kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.

        OLAY KAMERADA

        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Dok, bugün hayatını kaybetti. Diğer yandan olay, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın dönüş yaptığı sırada Hasan Dok'un dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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