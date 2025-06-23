Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor'da iki fesih daha

        3'üncü Lig'e düşen Nazillispor'da takımdan ayrılan oyunculara yenileri eklenmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor'da iki fesih daha
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3'üncü Lig'e düşen Nazillispor'da takımdan ayrılan oyunculara yenileri eklenmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda alacakları ödenmeyen stoper Nicolo Avellino ve orta saha oyuncusu Yusuf Mert Yıldırım da sözleşmelerine tek taraflı feshetti. Nazilli ekibinde daha önce Batuhan Temelli, Gökmen Aydoğdu, Kürşad Babamoğlu ve Serkan Güler sözleşmelerini sonlandırırken, kiralık oynayan Ahmet Efe Şimşek, Davut Yusuf Özçelik, Emrullah Ertuş ve Enes Alp kulüplerine döndü.

        Nazillispor'da mukaveleleri 30 Haziran'da sona erecek Bayram Enes An, Emre Lale, İlkay İşler, Kutsal Manici, Mehmet Emin Mumcu, Muhammet Mustafa Usta, Mustafa Güngör, Mücahit Kaya, Oğuzcan Kesgin, Oğuzhan Kayar, Selçuk Hakalmaz, Uygar Mert Zeybek, Yakup Emre Bakkal ve Zahit Fındık serbest kaldı. Siyah-beyazlı kulübü devretmek isteyen Başkan Şahin Kaya henüz bir yatırımcı ile anlaşma sağlayamadı. Nazilli temsilcisinde büyük bir belirsizlik hakim.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez

        Benzer Haberler

        Hayatını adadığı Tralleis Antik Kenti'ni ziyaretçilerle buluşturmak için gü...
        Hayatını adadığı Tralleis Antik Kenti'ni ziyaretçilerle buluşturmak için gü...
        Aydın'da orman yangını (2)
        Aydın'da orman yangını (2)
        Aydın'da çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi 11 gün sonra yaşamını yiti...
        Aydın'da çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi 11 gün sonra yaşamını yiti...
        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da orman yangını
        Aydın'da orman yangını