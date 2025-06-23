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        Aydın'daki tırmanma yarışlarında baba-kız aynı pistte yarıştı

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde düzenlenen İsabeyli Tırmanma Yarışları'nda, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) Başkanı Bekir Kuvvet Erim ile kızı Candan Erim, aynı kategoride yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:20
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        Aydın'daki tırmanma yarışlarında baba-kız aynı pistte yarıştı
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde düzenlenen İsabeyli Tırmanma Yarışları'nda, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) Başkanı Bekir Kuvvet Erim ile kızı Candan Erim, aynı kategoride yarıştı. Kadınlar klasmanında birincilik elde eden Candan Erim, genel sıralamada da babasını geride bıraktı.

        AYOSK tarafından Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde İsabeyli Tırmanma Yarışları düzenlendi. Yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. AYOSK Başkanı ve önceki dönem AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de 10 yıl önce yapılmasına öncülük ettiği Çobanlar Tırmanma Pisti'nde, bu kez yarışmacı olarak yer aldı. Tırmanma yarışlarında baba-kız aynı kategoride mücadele etti. 1'inci kategoride yarışan Bekir Kuvvet Erim üçüncü olurken, Candan Erim ikinci sırada yarışı tamamladı. Candan Erim, kadınlar genel klasmanında da birinciliğe ulaştı.

        'KIZIM DA ÇOK SEVİYOR'

        Bekir Kuvvet Erim, yaptığı açıklamada, "İsabeyli Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde yapılmasına yardımcı olduğum 6 kilometrelik tırmanma yarışlarının yapıldığı piste, şimdi kızım ile birlikte yarışmacı olarak katılmanın ve yarışmanın sevincini yaşıyorum. İsabeyli'de belediye başkanlığı yaptığım dönemde 8 kez düzenlediğimiz Ulusal Ralli Şampiyonası da dahil yarışları 10 yıllık bir aradan burada düzenleme kararı aldık. Kızım da otomobil sporlarını çok seviyor" dedi. İlk kez tırmanma yarışına katıldığını belirten Candan Erim ise "Daha önce toprak zeminli pistlerde yarışıyordum. Babamın da desteğiyle bu yarışta yer aldım. Hedefim, uluslararası yarışmalarda derece elde etmek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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