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        Didim Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmasında 4 gözaltı

        AYDIN'ınDidim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:50
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        Didim Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmasında 4 gözaltı
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        AYDIN'ınDidim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı. Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı H.H. ile E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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