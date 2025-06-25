Aydın'da kaçak kazıya 3 tutuklama

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ kapsamında kaçak kazı yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmada, dağlık bölgede kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan C.A., Ö.B. ve T.Ç.'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Kazı alanındaki aramalarda, çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Söke Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan şüpheliler C.A. (40), Ö.B. (44) ve T.Ç. (40), tutuklandı.

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