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        Aydın Bozdoğan'da maki yangını (2)

        EKİPLERYANGINA KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİYORAydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:01
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        Aydın Bozdoğan'da maki yangını (2)
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        EKİPLERYANGINA KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece olduğu için müdahaleye karadan devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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