Aydın Bozdoğan'da maki yangını (2)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece olduğu için müdahaleye karadan devam ediyor.

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