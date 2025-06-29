Aydın'da maki yangını (2)

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde çıkan maki yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 6 saat sonra saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. 3 söndürme uçağı, 4 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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