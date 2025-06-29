Aydın'da tarım arazisinde yangın; 15 hektar zeytinlik zarar gördü

İsabeyli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 söndürme uçağı, 5 helikopter, 3 arazöz, 5 itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler 2,5 saatlik çaba sonucunda 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 15 hektar alan zarar gördüğü bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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