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        Nazillispor transfere başladı

        ŞİRKET yönetimini ve başkanlık görevini eski hakemlerden Ümit Ambar'ın devraldığı Nazillispor transfer çalışmalarına da start verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:10
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        Nazillispor transfere başladı
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        ŞİRKET yönetimini ve başkanlık görevini eski hakemlerden Ümit Ambar'ın devraldığı Nazillispor transfer çalışmalarına da start verdi. Yeni sezonda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Nazilli, eski kalecisi Zekeriya Topayan'ı yuvaya döndürmek için görüşme yaptı. 36 yaşındaki file bekçisi geçen sezonu 3'üncü Lig'de şampiyon olan Bursaspor'da yedek kaleci olarak geçirmişti. Başkan Ümit Ambar yönetiminde transfer harekatına başlayan siyah-beyazlı ekip, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun kaptanı Gökcan Gelmen, Galatasaray altyapılı sağ bek Emirhan Civelek, Beşiktaş ve Göztepe altyapılarında yetişen genç orta saha Berkay Akgül, Sivasspor patentli kanat oyuncusu Kubilay Eren Şahin, Eyüpspor altyapısından ön libero Sercan Kaya ve tecrübeli sağ bek Mustafa Murat Uslu'yu listesine aldı. Başkan Ümit Ambar, "Yeni sezonda Nazilli ruhunu sahaya yansıtacak, mücadeleci ve dinamik bir kadro için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Resmi transfer gelişmeleri kulüp hesaplarımızdan duyurulacaktır" dedi.

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