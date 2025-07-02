Aydın'da tarım arazisi ile maki yangını kontrol altına alındı (2)

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangında, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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