Aydın'da tarım arazisi ile maki yangını kontrol altına alındı (2)
2HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda çıkan yangın, saat 16.
2HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangında, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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