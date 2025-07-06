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        Otomobil, istinat duvarı ile başka araca çarptı; 1 ölü 1 yaralı

        AYDIN'ın Çine ilçesinde istinat duvarına, ardından da başka bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Korkut (35) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:55
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        Otomobil, istinat duvarı ile başka araca çarptı; 1 ölü 1 yaralı
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        AYDIN’ın Çine ilçesinde istinat duvarına, ardından da başka bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Korkut (35) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü Uğur İncir (34) hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın’dan Muğla yönüne giden İbrahim Korkut (35) yönetimindeki 48 ADD 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına, ardından da aynı yöne giden Uğur İncir idaresindeki 34 NBZ 469 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Korkut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Uğur İncir ise ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İncir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korkut’un cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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