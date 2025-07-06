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        Aydın'da otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilde 50 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 06.07.2025 - 21:25
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        Aydın'da otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde otomobilde 50 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekipleri İzmir Bulvarı Kuyulu Kavşağı’nda bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan S.E. (24) ile H.A’yı (24) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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