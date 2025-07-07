Özbek kadının, çalıştığı eğlence mekanında ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5'e çıktı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yüzünü kıyafetleriyle kapatmaya çalışan yakınlarıyla jandarma arasında kısa süreli arbede çıktı.

Olay, 5 Temmuz saat 03.30 sıralarında Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muattar Alıeva, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, ekipler işletme sahibi Reşit Y.'yi gözaltına aldı. Soruşturmaya derinleştiren jandarma K.K., E.K., A.Ç. ve A.D'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

YAKINLARI ŞÜPHELİLERİN YÜZÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTI