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        İlkokulda çıkan yangın söndürüldü

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:04
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        İlkokulda çıkan yangın söndürüldü
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        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi'ndeki İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nun zemin katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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