Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı (2)

        7SAATTE KONTROL ALTINDA: 2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜAydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 23:31 Güncelleme: 07.07.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        7SAATTE KONTROL ALTINDA: 2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki saat 15.00 sıralarında zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu

        Benzer Haberler

        Özbek kadının, çalıştığı eğlence mekanında ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5...
        Özbek kadının, çalıştığı eğlence mekanında ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5...
        Aydın'da zeytinlik yangını (2)
        Aydın'da zeytinlik yangını (2)
        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
        Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
        Çaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı; 2 şüpheli tutuklandı
        Çaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı; 2 şüpheli tutuklandı