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        Evden 6 kamyon çöp çıktı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:40
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        Evden 6 kamyon çöp çıktı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Y.Ç.’ye (76) ait evden 6 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizledi.

        Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Y.Ç.'ye ait evin 4 odasının da çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Adrese Nazilli Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evden 6 kamyon çöp çıkartılırken, çalışmalar 6 saat sürdü. Daha sonra temizlenen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

        Galeri
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