Kuşadası'nda yılın ilk caretta caretta yuvası tespit edildi

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde yılın ilk caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuva, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’na, önceki gün akşam saatlerinde çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda oturan Fatih Bitgen ile Sanem Pazvant, kaplumbağanın yuvanın üzerini örtmesini bekleyip, güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağladı, sonra da durumu EKODOSD’a bildirdi. Bunun üzerinde EKODOSD ile Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yuvanın bulunduğu bölgeye gelip, etrafını çitle çevirerek koruma altına aldı. Kuşadası’nda şu ana kadar belirlenen ilk caretta caretta yuvasından, yavruların yaklaşık 45-60 gün aralığında çıkıp, denize ulaşmaları bekleniyor.

'ÇEVREYE VE DOĞAYA KARŞI DUYARLI OLMAK ZORUNDAYIZ'

Kuşadası’nda geçen yıl da 8 caretta caretta yuvası tespit ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İlçemizde Milli Park’a kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik sahil bandı bulunuyor. Bu nedenle gecenin herhangi bir saatinde dişi deniz kaplumbağaları kumsala yumurta bırakmak için çıkabilir. Kaplumbağa kumsala çıktığında kesinlikle yanına gidilmemeli ve ışık tutulmamalıdır. Ayrıca kaplumbağanın yuva yapmasına ve rahat bir şekilde yumurtalarını bırakmasına izin verilmelidir. Böyle bir olaya tanık olanlar, uzaktan izleme yaptıktan sonra da caretta carettanın bulunduğu yerle ilgili hemen bilgi vermelidir. Deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için Kuşadası’nı seçmesi de kentimizin karasal ve denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çevremize ve doğaya karşı her zaman duyarlı olmak zorundayız" dedi.