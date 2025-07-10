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        Nazillispor yönetimi ziyaretlere başladı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor'u devralan Kulüp Başkanı Ümit Ambar ile yönetim kurulu üyeleri ilçe içerisinde resmi kurum ve kuruluş ziyaretlerine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:14
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        Nazillispor yönetimi ziyaretlere başladı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor'u devralan Kulüp Başkanı Ümit Ambar ile yönetim kurulu üyeleri ilçe içerisinde resmi kurum ve kuruluş ziyaretlerine başladı. Yönetim ilk ziyaretini Nazilli Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Kulübün şehirle yeniden bütünleşmesi hedefiyle ilk olarak Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu'yla bir araya gelen kurmaylara sportif direktör Levent Yılmaz ve kulüp müdürü Osman Damar da eşlik etti.

        Nazilli Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kulübün geleceği, sportif hedefler ve altyapı süreci detaylı şekilde ele alındı. Başkan Ümit Ambar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Nazillispor, bu şehrin en önemli değerlerinden biri. Biz bu kulübü sadece sportif başarı için değil, şehirle tam anlamıyla bütünleşmiş bir yapı haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla geçmişte kulübe büyük emek vermiş isimlerle bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Kadir Mutlu Başkanımıza samimi yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Nazillisporumuz için yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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