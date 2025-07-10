Kardeşin arazi kavgasında olayla ilgilisi olmayan traktör şoförü silahla yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, olayla ilgisi bulunmayan traktör şoförü M.A.K. (20) sol dirseğinden yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli Ferdi A. (32) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz'da Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi Eğrek mevkisinde meydana geldi. Tarlada yonca paketleme çalışması yapan Hüseyin A. (33) ile yanına gelen kardeşi Ferdi A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Ferdi A., belindeki tabancasını çıkarıp, ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği traktör şoförü M.A.K., sol dirseğinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.K., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Ferdi A., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi A., tutuklandı.