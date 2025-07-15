Marmaris'teki otele saldırıda şehit olan polisin babası: Bundan sonra çok dikkatli olunmalı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, "Bundan sonra çok dikkatli olunmalı. 15 Temmuz bir milat oldu" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydın’da şehitleri anma programı düzenlendi. Tellidede Mezarlığı’nda başlayan programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Şehitliğe çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehitlik Defterine imza attı. Katılımcılar, daha sonra Kemer Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Marmaris’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı otele yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, Kemer Mezarlığı’nda gazetecilere konuştu. Eker, FETÖ’yle mücadelenin devam ettiğini hatırlatıp, "Allah devlete zeval vermesin. İşimiz kolay değil. Bunların (FETÖ) hala hainleri çıkıyor ortada. İnşallah bunların sonunu getireceğiz. PKK'nın sonu geldiği gibi" dedi.